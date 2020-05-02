زي النهاردة.. برشلونة يهين ريال مدريد في البرنابيو بسداسية



فى مثل هذا اليوم عام 2009، تلقى ريال مدريد الخسارة أمام الغريم التقليدى برشلونة بستة أهداف مقابل هدفين فى الدورى الإسبانى.



وأهان برشلونة الفريق الملكي فى ملعب “سانتياجو برنابيو” ضمن منافسات الجولة الـ 34 من منافسات الدورى الإسبانى.



وأحرز أهداف برشلونة كلاً من تييري هنرى (هدفين)، كارلوس بويول، ليونيل ميسى (هدفين)، جيرارد بيكيه، فيما سجل هدفى ريال مدريد جونزالو هيجواين وسيرجيو راموس.



وتوج فريق برشلونة بلقب الليجا فى هذا الموسم بعد إعتلاء قمة مسابقة الليجا، برصيد 87 نقطة وبفارق 9 نقاط عن ريال مدريد الوصيف بـ 78 نقطة.





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