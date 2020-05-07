أخبار نادي برشلونة

زي النهاردة.. ريمونتادا تاريخية لـ ليفربول أمام برشلونة

7 مايو، 2020
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زي النهاردة.. ريمونتادا تاريخية لـ ليفربول أمام برشلونة


فى مثل هذا اليوم  من العام الماضى، أقيم إياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا عام 2019، بين ليفربول الإنجليزى وبرشلونة الإسبانى على ملعب “آنفيلد” معقل الريدز”.

وحقق ليفربول يومها ما أشبه بالمعجزة بالفوز بأربعة أهداف دون مقابل ليعوض خسارة الذهاب على ملعب “كامب نو” بثلاثة أهداف دون رد، على الرغم من غياب الثنائى محمد صلاح وروبرتو فيرمينو بداعى الإصابة.

احرز أهداف الريدز ديفوك أوريجى (هدفين) والهولندى جينى فينالدوم (هدفين).

وواصل ليفربول طريقه فى البطولة محققا اللقب بالفوز على توتوتنهام هوتسبير بهدفين على ملعب “واندا متروبوليتانو” الخاص بنادى أتلتيكو مدريد فى العاصمة الإسبانية.

وبذلك يحصد ليفربول لقبه السادس فى تاريخ دورى أبطال أوروبا.

وكان ليفربول قد تأهل للمباراة النهائية لدورى أبطال أوروبا فى الموسم السابق وتعرض للخسارة أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف فى العاصمة الأوكرانية كييف.

 

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