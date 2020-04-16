زي النهاردة من 6 أعوام.. بيل يقتل برشلونة ويهدي الريال كأس إسبانيا



فى مثل هذا اليوم من عام 2014، حقق ريال مدريد لقب كأس ملك إسبانيا، بعد الفوز القاتل على غريمه برشلونة بهدفين مقابل هدف فى النهائى الذى أقيم على ملعب “مستايا” معقل نادى فالنسيا.



وتعد هذه المباراة من أشهر مباريات الوةيلزى جاريث بيل مع ريال مدريد، بعد أن سجل هدف الفوز القاتل قبل نهاية اللقاء بخمس دقائق من مجهود فردى رائع بعد أن استلم الكرة من نصف ملعب فريقه ويمر بالكرة من مدافع برشلونة حينها مارك بارترا ويسجل هدفا قاتلا.



وكان الأرجنتينى أنخيل دى ماريا قد افتتح التسجيل للريال فى الدقيقة 11، وتعادل للبارسا بارترا فى الدقيقة 68.





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