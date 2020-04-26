ابابيل نت

سادس محافظة جنوبية تعلن رفضها لبيان الانتقالي

26 أبريل، 2020
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اكدت  قيادة السلطة المحلية ولجنتها الأمنية بمحافظة لحج برئاسة اللواء الركن أحمد عبد الله تركي، محافظ المحافظة رئيس اللجنة، اليوم، رفضها جملة وتفصيلاً الإجراءات التي أعلنها المجلس الانتقالي الجنوبي في ما سماها حالة الطوارئ العامة بالمحافظات الجنوبية وإدارته الذاتية لها.

وجددت في بيانها، الذي اصدرته اليوم الاحد، وقوفها وأبناء محافظة لحج كافة، مع فخامة الرئيس المشير الركن عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله ورعاه، وتأييدها الكامل لقيادته الحكيمة الشرعية للبلاد.. مؤكدة أن فخامته هو فقط الذي يمتلك قانوناً حق إصدار مثل هذه التدابير.

ودعت قيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج، أطراف ” اتفاق الرياض ” التاريخي، في شهر ” رمضان ” الفضيل، إلى الإنصياع إلى صوت العقل، وترجمة جهود لجان التهدئة على الواقع الفعلي بالعودة إلى العمل السياسي المرن، الذي يسعى إلى تحقيق النهوض التنموي للشعب في كل المجالات الخدمية.

وكانت السلطات المحلية بمحافظات شبوة و سقطرى والمهرة وابني وحضرموت رفضها القاطع لبيان الانتقالي الذي اعلن فيه حالة الطوارئ في عدن وإدارة الجنوب بحكم ذاتي.

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الانتقالي تعلن جنوبية رفضها سادس لبيان محافظة

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