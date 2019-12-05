سانشو يصدم ريال مدريد وبرشلونة وليفربول بقراره

موقع سبورت 360 – ذكرت صحيفة ديلي ميرور البريطانية أن جادون سانشو وجه صفعة قوية للأندية الأوروبية الكبيرة التي تسعى للحصول على خدماته خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

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ويعد سانشو صاحب 19 عاماً واحد من ألمع النجوم الصاعدة في سماء الكرة العالمية، وهو يحظى باهتمام كبار أندية أوروبا على رأسها ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، كما هناك حديث عن دخول مانشستر يونايتد على السباق في الآونة الأخيرة.

وازداد الحديث عن رحيل سانشو والانتقال إلى أحد الأندية السابق ذكها خلال الميركاتو الشتوي بعد دخوله في خلافات مع إدارة النادي وفرض عقوبة عليه بسبب تأخره عن اجتماع الفريق قبل مباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

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وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن جادون سانشو رغم أنه تم معاقبته من قبل إدارة النادي، إلا أنه لا يفكر بمغادرة ملعب سيجنال إيدونا بارك في منتصف الموسم، ويريد البقاء مع الفريق حتى نهاية الموسم على أقل تقدير.

وكان ليفربول من أكثر الأندية التي ارتبطت باللاعب مؤخراً، لكن الصحيفة البريطانية أوضحت أن الصفقة من الصعب جداً أن تتم في يناير، وهو الأمر الذي سيجعل ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد ينسحبون من السباق أيضاً ويؤجلون الصفقة للميركاتو الصيفي.

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