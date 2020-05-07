سباق مع الوقت لإنقاذ عدن.. ألوية العمالقة تلقي بثقلها لانتشال العاصمة المنكوبة (موسع)

@ عدن، نيوزيمن:

السياسية

2020-05-08 01:51:56

تسابق ألوية العمالقة وعبر فرقها المختصة والميدانية الوقت للمساعدة في أكثر من قطاع واتجاه لإنقاذ العاصمة عدن وسكانها من آثار ومضاعفات كارثة الفيضانات وتفشي الأوبئة القاتلة.

ألقت قيادة ألوية العمالقة بثقلها وراء جهود وبرامج الإغاثة والمساعدات والرش ورفع المخلفات ومكافحة المستنقعات وطفح المجاري وفتح وتمهيد الطرقات وإيصال المياه النظيفة إلى المتضررين في أحياء ومناطق عدن في ظل تفشي الأوبئة وانتشار البعوض وناقلات الأمراض المعدية.

وأرسلت دائرة الإمداد والتموين التابعة لألوية العمالقة عشرات الآليات من الشاحنات والناقلات والشيولات لرفع مخلفات كارثة السيول وتباشر الآليات أعمالها في رفع مخلفات السيول من الحجارة والأتربة التي طمرت سيارات المواطنين ومنازلهم وأعاقت حركة الدخول والخروج، وكذا مخلفات القمامة في منطقة جبل كالتكس بمنطقة القلوعة ومديرية دار سعد.

ودعمت قيادة ألوية العمالقة فرق عمل متخصصة في إصلاح قنوات الصرف الصحي وشفط المياه الراكدة وقامت بتوفير كل وسائل العمل والمعدات للقيام بمهامها في عدد من الأحياء السكنية منذ وقوع الكارثة الأخيرة. توجهت الفرق إلى حي النصر في مديرية خورمكسر لشفط مياه الأمطار والمستنقعات المتجمعة في المنطقة. وفي منطقة حاشد بالمنصورة قامت الفرق بشفط مياه الأمطار والمجاري الراكدة، وإصلاح قنوات الصرف الصحي في عدد من الأحياء. وتقوم الفرق العاملة بمواصلة أعمالها في مديريات كريتر والمنصورة والشيخ عثمان ودار سعد لتقديم المساعدات.

وتقوم وايتات تابعة للعمالقة بتوزيع المياه الصالحة للشرب على المواطنين، فيما تقوم آليات أخرى بشفط مياه الصرف الصحي والمياه الراكدة. ووزعت فرق اللواء الأول عمالقة المياه الصالحة للشرب مجاناً على سكان المناطق المتضررة في جولدمور والقلوعة والمعلا والعيدرس بكريتر.

وتسارع ألوية العمالقة في انتشال أحياء وشوارع عدن من كارثة السيول للتخفيف من التبعات الثقيلة التي خلفتها على كاهل المواطنين في المدينة المنكوبة. وأكدت الفرق العاملة على استمرار العمل في القلوعة وبقية المناطق المتضررة في جميع مديريات وأحياء العاصمة عدن.

ومع ارتفاع معدل خطر تفشي الأوبئة القاتلة في العاصمة عدن، تواصل الفرق التابعة لقوات العمالقة، تنفيذ عمليات الرش الضبابي للأحياء السكنية والشوارع العامة في مديريات ومناطق متفرقة من العاصمة عدن. وتعمل فرق الرش التابعة للعمالقة على بذل الجهود المكثفة بتنفيذ عمليات الرش الضبابي والتعقيم في مديرية الشيخ عثمان والتي شملت الأحياء السكنية والشوارع العامة والمحلات التجارية والممتلكات العامة والخاصة.

في السياق نفسه، تواصل الفرق الأخرى التابعة للعمالقة عملية الرش الضبابي المكثف للأحياء السكنية والمحلات التجارية والشوارع ابتداءً من منطقة بئر فضل، وصولاً إلى مدينة التقنية والأحياء السكنية في مناطق متفرقة من مديرية المنصورة.

القائد العام لقوات ألوية العمالقة العميد علي سالم الحسني وجه في وقت سابق بالنزول الميداني والإشراف المباشر على تقديم المساعدات والدعم للمواطنين المتضررين، وإنقاذ المدينة المنكوبة وسكانها من مخاطر انتشار الأوبئة الفتاكة وتبعات آثار ومخلفات السيول المدمرة.

وتفقد نائب قائد قوات العمالقة للشؤون المالية والإدارية العقيد هائل عبدالعزيز عددا من الأحياء السكنية المتضررة من كارثة الأمطار والسيول في العاصمة عدن لتقديم المساعدات اللازمة لهم، وجال في الأحياء والمنازل في مديريتي كريتر والمنصورة للاطلاع على أوضاعها وأحوال مواطنيها من اجل العمل على تقديم المساعدات اللازمة المتمثلة في ترميم وبناء منازلهم وإعادة المياه والصرف الصحي ورفع المخلفات وتوفير كافة المساعدات.

وقال العقيد هائل عبد العزيز، خلال لقائه المواطنين، إن مهمته إنسانية واخوية نابعة من وازع ديني وأخلاقي، وأكد بأنه سيتم الاتفاق مع أحد المقاولين من أجل إعادة بناء وترميم بعض المنازل وإصلاح المياه والصرف الصحي وفتح الطرقات والشوارع في القريب العاجل.