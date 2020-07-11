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سبعة قتلى وجرحى بحوادث متفرقة في إب وإختطاف طفل رهينة

11 يوليو، 2020
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قتل وجرح سبعة أشخاص بحوادث متفرقة بعدد من البلدات بمحافظة إب “وسط البلاد” يوم أمس الجمعة.

وقال سكان محليون إن مواطنين اثنين قتلا وأصيب ثالث برصاص مسلح بمديرية المخادر شمال محافظة إب.

وأضاف السكان أن القتيلين هما “القاسم احمد علي الخطيب” و “مصعب محمد عبدالله القادري” فيما المصاب يدعى “جميل احمد حمود الضلف”.

وفي حادثة أخرى قتل مواطن يدعى “عبدالمجيد نعمان أحمد” برصاص مسلح بمديرية فرع العدين غرب محافظة إب، بعد يومين من مقتل مواطن يدعى “محمد جسار” بوادي عنه، برصاص مسلح من أبناء منطقة “حيران” بعزلة المزاحن مديرية فرع العدين.

وفي عاصمة المحافظة، أصيب مواطن يدعى “احمد محمد قايد” برصاص مسلح بمديرية المشنة بمدينة إب.

وقتل اثنان من المواطنين بحادثين منفصلين بمديرية السبرة جنوب شرق إب، ومديرية القفر شمال إب.

وفي حادثة منفصلة أقدم القيادي الحوثي “ماجد التينة” على سجن طفل لا يتجاوز عمره الثالثة عشرة، يدعى “بشار سلطان أحمد الحذيفي” كرهينة بعد أن كان مسلحو الحوثي يبحثون عن والده الذي كان بمحافظة أخرى.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين فوضى أمنية زادت معها معدلات الجريمة والقتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين، ومصادرة الحقوق والحريات.

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