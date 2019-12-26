ستفشل مثل إيران في اليمن ولبنان.. الجارالله يتوقع إحباط مُخططات تركيا بليبيا

توقع عميد الصحافة الكويتية ورئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية أحمد الجارالله، فشل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حكم ليبيا، وذلك على غرار فشلّ إيران في حكم سوريا ولبنان واليمن.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “ليبيا لن يحكمها أردوغان ليبيا عربية ومثل ما فشلت إيران في حكم سوريا ولبنان واليمن تركيا ستفشل في التواجد في ليبيا البعد جفا كما يقال”.

وأضاف: “وتركيا ثقافيآ وجغرافيآ بعيدة عن ليبيا الغنية والقليلة السكان وذات الجغرافية المتسعة تركيا لن تجرؤ علي إرسال جيوش إلى طرابلس لأنهم سيقتلون”.