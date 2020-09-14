سجون الإخوان السرية تبتلع عشرات الأبرياء في تعز

المشهد العربي – تعز:

كشف مصادر حقوقية في محافظة تعز، عن إخفاء مليشيا الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية، مختطفين في سجونها قسرا.

أكدت المصادر في تصريحات لـ “المشهد العربي”، اعتقال مليشيا الإخوان – عبر ما يسمى باللجنة الأمنية – عشرات من الأبرياء في حملات مطلع شهر أغسطس الماضي، خلال اشتباكات فصيلين مواليين للإخوان يقودهما غزوان المخلافي وعبدالرحمن غدر الشرعبي.

وأكدت أن من بين المختطفين محمد بشير عبده المقطري، وأحمد عصام الأغبري، موضحة أن مصيرهما مجهولا بعد اعتقالهما يوم التاسع من أغسطس الماضي.

واتهمت جهات حقوقية مليشيات الإخوان الإرهابية بإخفاء العشرات من الناشطين في سجون سرية على رأسهم الناشطان أيوب الصالحي وأكرم حميد.

وأشارت إلى تولي القيادي في مليشيا الإخوان الإرهابية المدعو ضياء الحق الأهدل إدارة ملف السجون والاختطافات، مضيفة أنه يعد المتهم الرئيسي في جريمة اغتيال اللواء الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع.

وطالبت المصادر مليشيا الإخوان بالكشف عن مصير المختطفين المخفيين قسرًا في سجونها السرية، وإحالتهم إلى القضاء للفصل في موقفهم، وإطلاق سرح الأبرياء فورًا.