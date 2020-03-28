نيوز يمن

سحق تسلل في جنوب الحديدة.. قصف حوثي لأحياء التحيتا و خزان المياه

28 مارس، 2020
0

@ الحديدة/المخا، نيوزيمن:
الحديدة

2020-03-28 09:05:28

المليشيات الحوثية التي قصفت خزان المياه الرئيس الذي يغذي مدينة التحيتا عاودت القصف والاستهداف الجمعة على منازل المواطنين في المدينة، وأفشلت القوات المشتركة محاولة تسلل لمليشيات الذراع الإيرانية، في جنوب الحديدة.

استهدفت مليشيات الحوثي- الذراع الإيرانية في اليمن – الجمعة، منازل المواطنين في الأحياء السكنية شرق مدينة التحيتا جنوب الحديدة. 

وأفادت مصادر محلية أن المليشيات قامت بقصف منازل المواطنين والأحياء السكنية شرق مدينة التحيتا بقذائف الهاون وعيار 12.7 وعيار البيكا. 

تتعرض المدينة على مدى أكثر من عام ونصف للاستهداف والقصف العشوائي شبه اليومي من قبل المليشيات الحوثية التي تواصل الاستحداثات واستقدام التعزيزات.

ويوم الخميس قامت المليشيات باستهداف خزان المياه الرئيس في مركز مديرية التحيتا بالقصف بسلاح 23، ضمن منهجها التدميري ومساعيها لمضاعفة معاناة المواطنين.

وتسبب القصف بأضرار كبيرة في بنية الخزان وجدرانه ما أدى إلى تسرب المياه التي يستفيد منها أكثر من 60 ٪ من سكان المديرية.

في اتجاه آخر تصدت القوات المشتركة لمحاولة تسلل انتحارية جديدة نفذتها المليشيات الحوثية على مواقعها في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

وقال مصدر ميداني في القوات المشتركة أن القوات تصدت بضراوة لمحاولة تسلل انتحارية للمليشيات وأجبرتها على الانسحاب. 

وأكد المصدر أن القوات المشتركة كبدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال المعارك.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
التحيتا الحديدة المياه تسلل جنوب حوثي خزان سحق في قصف لأحياء

إقرا أيضا

Photo of منظمة دولية تعتزم فصل 94 موظفاً يمنياً

منظمة دولية تعتزم فصل 94 موظفاً يمنياً

28 مارس، 2020
Photo of الحوثي يقايض أسرى حرب بمتهمين في قضايا إرهاب

الحوثي يقايض أسرى حرب بمتهمين في قضايا إرهاب

28 مارس، 2020
Photo of محمد بن زايد وبشار الأسد يناقشان مكافحة فيروس كورونا

محمد بن زايد وبشار الأسد يناقشان مكافحة فيروس كورونا

28 مارس، 2020
Photo of حملة في الساحل الغربي داهمت أسواق بيع ومهربي السلاح

حملة في الساحل الغربي داهمت أسواق بيع ومهربي السلاح

28 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق