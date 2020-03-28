سحق تسلل في جنوب الحديدة.. قصف حوثي لأحياء التحيتا و خزان المياه

@ الحديدة/المخا، نيوزيمن:

الحديدة

2020-03-28 09:05:28

المليشيات الحوثية التي قصفت خزان المياه الرئيس الذي يغذي مدينة التحيتا عاودت القصف والاستهداف الجمعة على منازل المواطنين في المدينة، وأفشلت القوات المشتركة محاولة تسلل لمليشيات الذراع الإيرانية، في جنوب الحديدة.

استهدفت مليشيات الحوثي- الذراع الإيرانية في اليمن – الجمعة، منازل المواطنين في الأحياء السكنية شرق مدينة التحيتا جنوب الحديدة.

وأفادت مصادر محلية أن المليشيات قامت بقصف منازل المواطنين والأحياء السكنية شرق مدينة التحيتا بقذائف الهاون وعيار 12.7 وعيار البيكا.

تتعرض المدينة على مدى أكثر من عام ونصف للاستهداف والقصف العشوائي شبه اليومي من قبل المليشيات الحوثية التي تواصل الاستحداثات واستقدام التعزيزات.

ويوم الخميس قامت المليشيات باستهداف خزان المياه الرئيس في مركز مديرية التحيتا بالقصف بسلاح 23، ضمن منهجها التدميري ومساعيها لمضاعفة معاناة المواطنين.

وتسبب القصف بأضرار كبيرة في بنية الخزان وجدرانه ما أدى إلى تسرب المياه التي يستفيد منها أكثر من 60 ٪ من سكان المديرية.

في اتجاه آخر تصدت القوات المشتركة لمحاولة تسلل انتحارية جديدة نفذتها المليشيات الحوثية على مواقعها في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

وقال مصدر ميداني في القوات المشتركة أن القوات تصدت بضراوة لمحاولة تسلل انتحارية للمليشيات وأجبرتها على الانسحاب.

وأكد المصدر أن القوات المشتركة كبدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال المعارك.