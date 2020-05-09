سرير لكل 100 ألف شخص في تعز ومأرب.. الشرعية تتخلى عن اليمنيين في مواجهة كورونا

@ تعز، نيوزيمن، خاص:

السياسية

2020-05-09 03:19:27

أربعة أسرة في قسم الطوارئ و10 أسرة في قسم العناية المركزة من إجمالي 63 سريراً، 49 منهم في قسم الرقود.. هذا ما يتوافر حتى اليوم لمواجهة وباء كورونا في محافظة مأرب التي تعد أفضل حالا من تعز على سبيل المثال كونها تملك إيرادات محلية جيدة.

الحديث الرسمي والإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا تكشف عبث الشرعية المرعب في ملف احتاطت له دول غنية كبرى كثيرا ودفعت ثمنا باهظا في مواجهة الوباء.. ماذا لو أصيب 20 شخصا بالوباء في مأرب كيف سيتم توزيع 10 أسرة على 20 مريضا.. ثانيا لم تعلن السلطات هل تملك أجهزة تنفس اصطناعي؟

لجنة الطوارئ الفرعية في تعز، خلال مؤتمر صحفي عقدته الأربعاء، كشفت عن واقع مزرٍ تعيشه محافظة تعز وأعلنت أنها لم تتسلم سوى 20 مليون ريال من الشرعية سلم لمكتب الصحة بالمحافظة.

مدير عام مكتب الصحة والسكان بتعز الدكتور راجح المليكي قال إن الإمكانيات الحالية لمواجهة الوباء لا ترتقي لأبسط المعايير الصحية التي تعتمدها منظمة الصحة العالمية.

وأضاف إنه تم تجهيز مركز للعزل الصحي والعلاجي بالمستشفى الجمهوري وإن كل الإمكانيات المتوافرة في المرافق الصحية الحكومية إلى جانب الدعم الذي وصلها هي 11 جهاز تنفس صناعي و40 سرير عناية مركزة فقط ومركزي عزل وبحاجة لتجهيزات مركز حجر صحي واحد إضافة إلى 9 أسرة وجهازي تخطيط قلب، إضافة إلى كمامات وقفازات لا تكفي لمديرية واحدة.

وأكد مدير مكتب الصحة أن المحافظة لم تتسلم اي دعم مالي من اي جهة كانت وكل ما استلمته تعز حتى الآن هو مبلغ عشرين مليون ريال يمني من وزارة الصحة تم تسليم هذا المبلغ لمكتب الصحة مباشرة في الفترة السابقة ولم يتم استلام اي مبلغ آخر لا من منظمة الصحة ولا من البنك الدولي ولا من اي جهة أخرى.

مدير المركز الوطني للمختبرات بتعز الدكتور احمد منصور قال، إن المركز يفتقر للمحاليل حيث لم يتلق من منظمة الصحة العالمية سوى خمسين فحصاً فقط، الأمر الذي انتهج معه المركز سياسة الترشيد لمواجهة أسوأ الظروف، موضحاً أن المختبر المركزي يحتاج 25 الف فحص لكل مليون شخص وفقا لمعايير الصحة العالمية، اي ان تعز تحتاج الى 100 الف فحص إذا ما تم اعتبار عدد سكانها 4 ملايين نسمة.

تعز ومأرب نموذج للمحافظات المكتظة بالسكان والتي تتبع سلطاتها الشرعية وتكشف استعدادات المحافظتين عن أن الحكومة المحجورة في فنادق ودول وفرت إمكانات صحية جيدة لم تلتفت بعد للمخاطر التي يمكن أن تعصف بالسكان حال واصلت جائحة كورونا تمددها.

يقترب سكان مأرب وتعز حاليا من 5 ملايين نسمه إذا احتسبنا عدد النازحين والجيوش في مأرب وما تملكه المحافظتان 50 سرير عناية مركزة اي بواقع سرير لكل 100 ألف شخص في تعز ومأرب.