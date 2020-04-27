سر تفوق ليونيل ميسى في تسديد الضربات الثابتة



يعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسبانى، اللاعب المتكامل داخل المستطيل الأخضر حاليا في كرة القدم، حيث يعد أيقونة نادي برشلونة الإسباني.



ويعد تنفيذ ميسى للضربات الثابتة، لغزا محيرا لمتابعي كرة القدم حول العالم، بسبب تفوقه المذهل في العديد من المواقف، والتي أصبحت أشبه بضربات الجزاء لأفضل لاعب في العالم لست مرات.



وتعد الركلة الثابتة التي نفذها ليونيل ميسي في شباك أليسون بيكر، خلال فوز “البلوجرانا” على ليفربول 3-0 ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية واحدة من أجمل الركلات التي نفذها “ليو”، لقوتها ودقتها رغم بُعد المسافة.





وأجرى موقع “سكواكا” البريطاني، دراسة حول قدرة ليونيل ميسي على تسجيل الأهداف من خلال دقة تسديد الركلات الثابتة.



وأظهرت الدراسة أن ليونيل ميسي يقوم بالتدريب على وضعية الارتكاز على قدمه اليمنى بشكل كامل خلال تنفيذ الركلات الثابتة، وركل الكرة من الأسفل ما يعطيها القوة اللازمة.



وأضاف المصدر أن في الوضع العادي من المفترض أن يتعرض اللاعب للإصابة في كاحل القدم نتيجة للوضعية الصعبة، التي يسدد بها ميسي الكرة، ولكن النجم الأرجنتيني يتدرب بشكل دوري على هذه الطريقة ما يمنحه المرونة اللازمة أثناء التنفيذ.



تعليق ميسى





اعترف ميسي بالتدريب المستمر على وضعية تسدديد الضربات الثابتة، كما كشف عن نقطة أخرى تخص تحركات حراس المرمى، ما حقق له النجاح المذهل في تسجيل العديد من الأهداف عن طريق تسديد الركلات الثابتة.



وقال ميسي عن سر الضربات الثابتة في تصريحات سابقة نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية: “بدأت أنظر في الضربات الحرة إذا كان الحارس يتحرك في وقت مبكر، وإذا ما كان يأخذ خطوة للأمام أم لا، وكيف تكون ردة فعله، وكيف يكون الحائط”.



وأضاف: “الآن أنا أقوم بالمزيد من الدراسة وأتدرب على وضعية هذه الكرات بشكل دائم من أجل تنفيذها بطريقة متقنة”.



أرقام ميسي





قائد برشلونة نجح في تسجل 46 هدفا من ركلة ثابتة خلال 43 مباراة بقميص “البلوجرانا” منذ موسم 2008/ 2009 حتى الموسم الجاري الذي سجل خلال 4 أهداف من ركلات ثابتة خلال 3 مباريات.



صحيفة “ماركا” الإسبانية أكدت أن أرقام ميسي في التسجيل من الركلات الحرة، تحولت بصورة رهيبة رغم البداية الضعيفة، حيث فشل في تسجيل أي هدف من ركلة حرة في أول 4 مواسم له مع الفريق الكتالوني.



