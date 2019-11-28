سعيد القميشي.. رجل الكفاح السلمي والمقاتل وشهيد العَلم الجنوبي في شبوة

@ عدن، نيوزيمن، محمد الجنيدي:

السياسية

2019-11-28 00:37:57

قتلت قوات عسكرية تتبع ميليشيات حزب الإصلاح بمحافظة شبوة، المواطن والمقاتل سعيد تاجرة القميشي، في أكتوبر الماضي، بمنطقة الملح القريبة من بلدة عزان.

كان القميشي أحد أبرز المقاتلين ضد الميليشيا الحوثية، ذراع إيران في اليمن، حيث صال جبهات كثيرة صيف العام 2015.

من هو سعيد القميشي؟

هو سعيد محمد تاجرة القميشي، يسكن منطقة هدى بمحافظة شبوة، متزوج ولديه 4 أطفال و6 بنات، هم رامي، وهايل، ومحمد وعيدروس.

كفاح سلمي

التحق القميشي، وفقاً لمقربين منه لنيوزيمن، بالحراك السلمي صيف 2007، وحضر كافة المليونيات والتظاهرات التي كانت تخرج في مدن الجنوب، للمطالبة بدولة مستقلة عن الشمال.

كفاح مسلح

استمر الرجل في الكفاح السلمي حتى غزو ميليشيا الحوثي لمناطق الجنوبي، ليتحول النضال السلمي إلى كفاح مسلح، حيث التحق القميشي بصفوف المقاومة الجنوبية، وشارك في الكثير من المعارك ضد الميليشيا، ومنها جبهة عكد في محافظة أبين، ومفرق الصعيد وبيحان وقرن السوداء بمحافظة شبوة.

ولم يتوقف كفاح القميشي ضد الميليشيا، وفقاً لأحاديث مقربين منه، بالقتال إلى جانب صفوف المقاومة، بل كان يدعمها بسلاح “الكاتيوشا”.

ولا يملك القميشي وظيفة رسمية في الدولة كغيره من آلاف الجنوبيين الذين مورس ضدهم الإقصاء والتهميش، وهو ما تسبب بتفجير شرارة الشارع الجنوبي عام 2007.

أصيب الشهيد سعيد تاجرة، في مواجهات مع الحوثيين بمحافظة شبوة، في منطقة الرأس والكتف غير أنه تعافى منها.

آخر لحظات حياته

كانت آخر اللحظات في حياة الشهيد القميشي بالكفاح السلمي، بينما كان يريد دخول مدينة عزان بمحافظة شبوة، يوم الخميس 3 أكتوبر الماضي، للمشاركة في تظاهرة سلمية خرجت للمطالبة بعودة قوات النخبة الشبوانية، غير أن ميليشيا الإصلاح منعت الدخول إلى المدينة.

وفيما يبدو كان لدى قوات الإصلاح أوامر باستخدام القوة المفرطة، حيث كان القميشي على متن مركبة في منطقة الملح القريبة من عزان رافعاً “علم الجنوب”، وأعزلاً عن السلاح، وطلب جنود الميليشيا منه إنزال العلم، لكنه رفض إنزاله، ليباشره الجنود بإطلاق النار عليه من مسافة قريبة لا تتعدى ال3 أمتار.

وحاول مسعفون إنقاذ حياة الشهيد القميشي، غير أنه توفي بعد مرور دقائق من إصابته.

وفي الرابع عشر من شهر نوفمبر الجاري، أحيا أبناء شبوة أربعينية الشهيد سعيد تاجرة القميشي بمنطقة العرم في مديرية حبان، تقديراً لما قدمه من تضحيات جسيمة ولبطولاته، بدءاً من الحراك السلمي والقتال ضد الحوثيين، وصولاً إلى عودته للحراك السلمي ضد ميليشيا الإصلاح.

يُذكر أن ميليشيا الإصلاح كانت قد قمعت المسيرة السلمية المطالبة بعودة النخبة بمدينة عزان في ذلك اليوم، واعتقلت عشرات المدنيين.