اليمن العربي

سفارة بلادنا بالقاهرة تعقد اجتماعاً موسعاً لمناقشة قضايا العالقين اليمنيين في مصر

7 مايو، 2020
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عقدت سفارة بلادنا لدى جمهورية مصر العربية ،اليوم الاربعاء، إجتماعاً موسعاً برئاسة السفير الدكتور محمد علي مارم، لمناقشة قضايا العالقين اليمنيين في مصر.

 

 

ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، في اللقاء الذي حضره المختصين في السفارة وممثلين عن العالقين ومدير مكتب الخطوط الجوية اليمنية في القاهرة، أكد السفير مارم ان الحكومة تولي اوضاع العالقين اليمنيين في مصر وغيرها من الدول اهتماماً عالياً، وتدرك ضرورة وضع الحلول لها في ظل الاوضاع الحالية التي تعيشها بلادنا والعالم أجمع نتيجة تفشي فيروس كورونا .

 

وأشار السفير مارم، إلى أن السفارة ستعمل مع ممثلين عن العالقين على دراسة كافة الخيارات المتاحة والرفع بها للحكومة لاتخاذ القرارات المناسبة حولها وبما يضمن الحفاظ على سلامة مواطنينا في بلد الاعتماد، ومراعاة القواعد والإرشادات العامة المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا ..

 

وتطرق الاجتماع الذي ضم لجنة الإغاثة في السفارة ،عملية استكمال توزيع السلال الغذائية لبقية أبناء الجالية في منطقة الفيصل والتحضير للتوزيع للمسجلين في المرحلة الثانية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى وفي ظل الإمكانيات المتاحة للجنة .

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