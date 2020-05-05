سفراء “دائمة العضوية” التقوا الحضرمي ومفاوض الحوثيين لإنفاذ مقترحات غريفيث

@ عدن، نيوزيمن، خاص:

السياسية

2020-05-05 23:56:06

أعلن سفير بريطانيا لدى اليمن عن لقاء جمع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي مع رئيس وفد المليشيات الحوثية، ذراع إيران في اليمن، محمد عبدالسلام، يوم الثلاثاء، بشأن مقترحات مارتن غريفيث.

وكشف مايكل أرون، في تغريد بحسابه على تويتر، رصده نيوزيمن، عن الخطوط العريضة لمحتوى مقترحات المبعوث الأممي مارتن غريفيث والتي تعثرت وفشلت حتى الآن في تحقيق أي تقدم لوقف القتال واستئناف العملية السياسية.

وتتبنى بريطانيا عقد اجتماع بين الطرفين بشأن الأزمة كمدخل للمضي في المقترحات.

وقال السفير أرون: “‏بعد اجتماع مع مارتن غريفيث، التقى سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن مع محمد الحضرمي يوم الأحد ومحمد عبد السلام اليوم للتأكيد على دعمنا الكامل لمقترحات مارتن غريفيث.”

والاجتماع الذي يتحدث عنه تم عن بعد عبر شبكة الفيديو المغلقة.

مضيفا: “قلنا للطرفين إن أفضل دفاع ضد Covid-19 هو وقف دائم لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية. وحثثنا الطرفين على الانخراط بشكل بناء مع نصوص الأمم المتحدة بهدف اعتماد الإعلان المشترك وحضور اجتماع الأزمة المقترح”.