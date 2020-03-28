سفير السعودية في اليمن يعلق على “هدنة كورونا”

علق السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، أمس الجمعة، على قرار

الحكومة الشرعية قبول الهدنة التي دعت لها الأمم المتحدة؛ من أجل مواجهة

فيروس كورونا (كوفيد 19)، قائلا إن التحالف العربي يدعمه.

والخميس، دعا المبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيث إلى اجتماع عاجل

للاتفاق على هدنة، بعد أن أبدت أطراف النزاع اليمني ترحيبها بدعوة الأمين

العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في مناطق النزاعات، على خلفية

المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال آل جابر في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “تحالف دعم الشرعية في اليمن أيد ودعم قرار الحكومة اليمنية بقبول دعوة

الأمين العام للأمم المتحدة وجهود مبعوثه الخاص لليمن لوقف إطلاق النار

وخفض التصعيد، ولبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي،

وتخفيف معاناة الشعب اليمني والعمل لمواجهة مخاطر جائحة فيروس (كورونا)“.

​وأضاف أن المملكة ”وقفت

وما زالت تقف مع الشعب اليمني مستجيبة لطلب الرئيس المنتخب منهم لإنقاذهم

من الحوثي الموالي لإيران، وقدمت الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي لليمن؛

لإيمانها الدائم بأن اليمن دولة جوار لها سيادتها واحترامها، وشعبها قادر

على استعادة أمنه واستقراره وبدعم من أشقائه“.

وتابع السفير السعودي قائلا: ”لن

يغير الحوثي بولائه لإيران من حقيقة أن اليمن التاريخ والقبيلة جزء من

جوار جغرافي ونسيج اجتماعي عريق للجزيرة العربية، وأن السعودية على الخير

دومًا إلى جانب الأشقاء في اليمن، الذين يعلمون يقينًا أن الانقلاب هو أصل

المشكلة، ونهايته مفتاح الحل في اليمن“.