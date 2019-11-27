اليمن العربي

سفير اليمن بأسبانيا بعد تقدمه بالاستقالة: الفساد مستشرٍ

اليمن العربي اليمن العربي منذ 6 دقائق
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سفير اليمن بأسبانيا بعد تقدمه بالاستقالة: الفساد مستشرٍ

تقدم سفير اليمن لدى أسبانيا نبيل خالد ميسرى باستقالته فى خطاب رسمى للرئيس عبدربه منصور هادى، وقال إن أسباب الاستقالة تتلخص فى الفساد المستشرى بعدد من السفارات التابعة فى عملها لوزارة الخارجية .

ووفقا لما أورده السفير فى خطاب الاستقالة فإن هناك ميزانيات لبعض السفارات فى أوربا تقدر بملايين الدولارات يتم تبديدها وهناك وظائف وهمية مدرجة بداخلها ، إلى جانب التزوير للهويات بجوازات دبلوماسية وغيرها من أشكال المخالفات القانونية .

وأضاف ميسرى ، أنه سبق وتقدم بخطاب شرح فيه الأوضاع المتردية ببعض السفارات وطلي تشكيل لجان قانونية لبحث تلك الشكاوى وترصد الفاسدين ولكن لم نجد استجابة .

وأوضح السفير المستقيل أن ميزانية السفارة اليمنية بأسبانيا لم تتجاوز 3آلاف دولار شهريا فى حن أن ميزانية البعثات اليمنية الأخرى فى منطقة أوروبا أضعاف ذلك .

واختتم ميسرى خطاب استقالته قائلا:” حفاظا على تاريخنا المعروف للجميع لا يشرفنى أن أستمر بوظيفة سفير اليمن لدى مملكة أسسبانيا وأقدم لكم استقالتى”.

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الفساد اليمن بأسبانيا بالاستقالة بعد تقدمه سفير مستشر
اليمن العربي

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