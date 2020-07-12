سفير اليمن بكوبا يلتقي مدير دائرة الشرق الأوسط الكوبية

بحث سفير اليمن لدى كوبا محمد صالح ناشر اليوم السبت مع مدير دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الكوبية هيكتور إيغارسا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها.

واستعرض السفير المستجدات السياسية والميدانية في بلادنا، وجهود الحكومة في مكافحة كورونا، مشيداً بجهود الحكومة الكوبية في تسخير كل إمكاناتها من أجل مكافحة هذا الفيروس.

وأكد السفير ناشر حرص القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي على إيقاف الحرب وإحلال السلام الدائم والعادل المرتكز على المرجعيات، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2216، منوهاً بجهود التحالف العربي بقيادة السعودية في دعم الحكومة الشرعية في حربها ضد المليشيات الانقلابية المدعومة إيرانياً.

من جانبه، جدد المسؤول الكوبي التأكيد على وقوف بلاده الداعم والمساند لبلادنا في تحقيق السلام ووقف الحرب، وعلى ضرورة استمرار التعاون لتعزيز أواصر العلاقة بين البلدين في مختلف المجالات.​