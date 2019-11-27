سفير اليمن في أسبانيا يستقيل ويكشف فساد خارجية الشرعية

قدم أحد سفراء الحكومة استقالته إلى #الرئيس_هادي احتجاجا على استفحال الفساد في #وزارة_الخارجية، من خلال لوبي منظم ومدعوم داخل الوزارة وفي السلك الدبلوماسي بشكل خاص.

وكشف السفير اليمني المعين من حكومة هادي، لدى دولة أسبانيا، نبيل خالد ميسري، في استقالته، عن فساد مهول داخل وزارة الخارجية، وفي #السلك_الدبلوماسي خاصة، متمثل في تزوير وثائق وهويات، وإصدار #جوازات_دبلوماسية مزورة، بالإضافة إلى #الوظائف_الوهمية في السفارات، منذ عام 2015 إلى اليوم.واتهم ميسري، من وصفه بـ “لوبي الفساد”، بنهب ملايين الدولارات من وراء تلك الممارسات غير القانونية، في ظل تغاضٍ من قبل الجهات المعنية.وأوضح السفير ميسري أنه سبق وأن رفع بلاغات عن #قضايا_الفساد تلك إلى الرئيس هادي، وطالب بتشكيل لجنة للتحقيق فيها، بدون أن يلقى الموضوع أي استجابة، مشيرا إلى أن الفساد كان هو السبب الذي دفعه إلى تقديم استقالته من منصبه السابق كنائب لوزير الخارجية.وأشار السفير ميسري في استقالته، إلى أنه في وقت كان ينتظر تشكيل لجنة للتحقيق في ملايين الدولارات التي نهبتها قيادة الوزارة من حساب الخارجية في الرياض، وكذا الدخل الإضافي، لا سيما في القنصلية اليمنية بجدة، فوجئ بمذكرة من وكيل الوزارة للشئون المالية، أوسان العود، الذي وصفه بالفاسد الأكبر، تتضمن تكليف السفير مروان النعمان، الذي قال إن له سوابق لا تشرف الدبلوماسية اليمنية، للتحقيق معه.واختتم ميسري استقالته بأنه وحفاظا على تاريخه المعروف لدى الجميع، لا يشرفه الاستمرار في منصب سفير اليمن لدى أسبانيا.وتتكشف ما بين فترة وأخرى ملفات جديدة من فساد الخارجية اليمنية، ولا سيما في السلك الدبلوماسي، الذي أصبح التوظيف فيه حكراً على أبناء وأقارب وزراء ومسئولين في حكومة هادي، بدون أي مؤهلات ولا خبرات، بالإضافة إلى تعيين بعضهم في وظائف وهمية.