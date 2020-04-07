الخبر اليمني

سفير امريكي انهى اجتماعا مع قيادات جنوبية بسبب الفاظاً عنصرية تجاه ابناء الشمال

8 أبريل، 2020
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سفير امريكي انهى اجتماعا مع قيادات جنوبية بسبب الفاظاً عنصرية تجاه ابناء الشمال

│الخبر | متابعات

تحدث الباحث اليمني جمال العواضي عن لقاء جمع السفير الامريكي السابق جيرالد فايرستاين مع قيادات جنوبية منذ سنوات.
وقال العواضي ان اللقاء قام بالتنسيق له في العام ٢٠١٣ حيث رفض السفير الامريكي الفاظ عنصرية قالها قيادات جنوبية تجاه ابناء الشمال.
وكتب العواضي ردا حول تغريدة لنائب رئيس المجلس الانتقالي والذي دعا ناشطي الجنوب الى تمييز الخلاف السياسي عن غيره مع اخوانهم في الشمال قائلا: “في يونيو 2013 نسقت اول لقاء خاص بالسفير الامريكي فايرستاين مع قيادات في الحراك على رأسها محمد علي احمد ورضيه شمشير واخرين”.
واضاف العواضي : “احد المشاركين الجنوبيين استخدم الفاظا عنصرية تجاه الشماليين لم يقبلها السفير وانهى الاجتماع قائلا : “نحن لا نقبل مثل هذا الطرح. اتفق تماما مع اخي الشيخ هاني.

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