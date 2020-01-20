سفير بريطانيا بالخرطوم: التحديات الاقتصادية في السودان لا تزال ضخمة

السودان اليوم:

قال عرفان صديق، سفير بريطانيا بالسودان، إن أهم التحديات التي تواجه السودان تتمثل في السلام وبناء الاقتصاد، مؤكداً أن التحديات الاقتصادية بالسودان ضخمة، حيث يزيد معدل التضخم ويرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني.

وكتب عرفان صديق تغريدة على تويتر: “تحقيق السلام وإعادة بناء الاقتصاد هما أهم تحديات السودان، محادثات السلام في جوبا مستمرة. لكن التحديات الاقتصادية لا تزال ضخمة، التضخم ومعدل الدولار تستمر في الارتفاع، من الواضح أنه لا يوجد حل مستدام بدون دعم وإصلاح سوق العملات”.

وقال عرفان صديق: “تبلغ الإعانات 36٪ من ميزانية 2020. فقط فكر فيما يمكن إنفاقه على الأموال إذا لم تعد الحكومة مدعومة بالوقود. رعاية صحية أفضل، المدارس، الطرق. المساعدة المباشرة الأسوء في المجتمع. المعارضة لإصلاح الدعم ليست مفيدة”.

وأضاف: “كما سيكون من الصعب حشد الدعم الدولي لاقتصاد السودان إذا لم تتم معالجة سياسة الدعم غير الفعالة (التي لا تستهدف أشد الفئات احتياجا). حان الوقت لبدء نقاش وطني حول من الذي يستفيد بالضبط من إصلاح الدعم ومن الذي يخسر”.

وتابع: “لدى الحكومة السودانية خطة لاستبدال الإعانات بالمساعدة النقدية المباشرة لمن هم في أشد الحاجة إليها، للتخفيف من الارتفاع الحتمي في الأسعار. يناقش المجتمع الدولي كيفية دعم هذا. الوقت للجميع لدعم الخطة. لا وقت لتسجيل النقاط السياسية”.