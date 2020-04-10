سفير يمني : من يصدق ان جماعة الحوثيين تريد السلام إما واهم أو اعمى بصيرة او بليد

شكك السفير د.رياض ياسين سفير اليمن لدى فرنسا من التزام جماعة الحوثي بوقف إطلاق النار والدخول في عملية السلام.

وغرد السفير ياسين الذي شغل منصب وزير الخارجية اليمنية ابان اندلاع الحرب وقال في تغريدة على حسابه بتويتر : “من يصدق داخليا او خارجيا ان جماعة الحوثيين تريد السلام والاستقرار وصيغة ما من الشراكة الوطنية اما واهم او اعمى البصيرة او بليد!”.

ولفت السفير ياسين “أن كل ما في الأمر ان هناك اعلام يدعي المهنية يتبنى رؤيتهم الارهابية ويمنحهم مساحة ويقدمهم كضحايا ومظلومين وصامدين بهدف الانتقام من الآخرين !!!”.

ويأتي تشكيك السفير د.ياسين بنوايا الحوثيين ومدى التزامهم من خبرة مكتسبة خاضها في نشاطه الدبلوماسي على مدى السنوات الأربع الماضية التي شهدت سلسلة من الخروقات التي ارتكبتها الجماعة في تعطيل كل جهود السلام في اليمن.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت مبادرة احادية بوقف إطلاق النار التي لقيت ترحيب أممي واوروبي .