عدن تايم

سفير يمني يعلن عزمه لمقاضاة بنوك في صنعاء

14 سبتمبر، 2020
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أعلن سفير اليمن لدى باريس د.رياض ياسين عزمه وآخرون على مقاضاة بنوك في صنعاء جمدت أرصدتهم وصادرتها بصورة غير قانونية.

وكشف السفير رياض ياسين عن رضوخ إدارات البنوك للحوثيين ومصادرة ارصدتهم لصالح قياداتهم قيادات تحت مسميات واداعاءات مزيفة وغير قانونية.

وأكد السفير ياسين بالقول لصحيفة عدن تايم : “نحن بصدد رفع قضية ضد بعض البنوك التجارية العاملة في صنعاء تحت سيطرة المليشيات الحوثية والتى قامت بتجميد ارصدة بعض المودعين لديها من المؤيدين للشرعية وبشكل باطل وغير قانوني”.

وقال ان ” هذه البنوك تمادت في الاستجابة والرضوخ وصادرت الارصدة المجمدة لصالح قيادات حوثية وتحت مسميات واداعاءات مزيفة وغير قانونية ، بل ان بعض البنوك تجاوزت الحد المسموح به لتسيير الضروري من الاعمال الى التعاون والتنسيق الواضح مع الحوثيين بما يضر مصالح الشعب اليمنى والثقة بهده البنوك “.

ودعا السفير رياض ياسين من خلال عدن تايم “كل من جمدت ارصدته اوصودرت ان يخطر البنك المركزي في عدن برسالة تفصيلية ويرسل نسخة لي على الخاص حتى اضمها الى ملف القضية”.

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