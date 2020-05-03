اليمن العربي

سقطرى الآن.. هذا ما يحدث

3 مايو، 2020
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حلقت طائرات حربية تابعة لقوات التحالف العربي، مساء السبت، في سماء “حديبو”، مركز محافظة أرخبيل سقطرى، بشكل منخفض وألقت قنابل ضوئية تحذيرية لقوات الحكومة اليمنية، والقوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، طرفي النزاع في الجزيرة، جنوبي اليمن.

ويأتي هذا التطور الجديد، على الرغم من اتفاق التهدئة بين الطرفين الذي اقترحه قائد القوات السعودية المتواجدة في الجزيرة ضمن قوات التحالف العربي، يوم أمس الأول، الذي تضمن عدة بنود.

وتعود حالة التوتر في سقطرى، إلى مواجهات اندلعت بين الجانبين في مدينة حديبو، قبل أن تتوقف لاحقًا بعد تدخل القوات السعودية في الجزيرة.

 

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