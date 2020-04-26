المشهد اليمني

سقطرى تعلن رفضها لبيان الانتقالي الجنوبي وتعتبره انقلابا ”بيان”

26 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

أعلن محافظ محافظة أرخبيل سقطرى رفض السلطة المحلية في الممحافظة لبيان ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي بخصوص إعلان حالة الطوارئ في العاصمة المؤقتة عدن وعموم المحافظات الجنوبية وإعلان ما أسماها الإدارة الذاتية للجنوب وتشكيل لجان رقابية على مؤسسات الدولة.

واعتبرت قيادة السلطة المحلية واللجنة الأمنية بمحافظة أرخبيل سقطرى في بيان صادر عنها أن بيان ما يسمى بالانتقالي انقلابا على الشرعية اليمنية وعلى اتفاق الرياض الذي وقع في الـ 5 من شهر نوفمبر 2019م.

وجددت تأكيد وقوف كافة أبناء وشرائح المجتمع والأحزاب السياسية في سقطرى صفا واحدا خلف القيادة السياسية والحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

ووجهت دعوة لكل مكونات المجتمع المدني وشرائحه في سقطرى إلى الالتفاف حول القيادة السياسية الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن.

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