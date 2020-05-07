سقطرى.. خليفة الإنسانية تضيء مداخل قلنسية بالطاقة الشمسية

4 مايو / خاص

تواصل فرق شركة دكسم باور الهندسية التابعة لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، في محافظة أرخبيل سقطرى، تركيب أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية بمداخل مدينة قلنسية.

بدأت أعمال التركيب منذ 10 أيام بالتعان مع فريق الطوارئ بمؤسسة كهرباء قلنسية وفريق الحفر، وسط استمرار العمل.

ومن المرتقب – طبقاً لمشرفي المشروع – الانتهاء من العمل خلال اليومين المقبلين، لإنجاز تركيب 3 أعمدة إنارة متبقية، ليكون مجموع الأعمدة 11 عمودا بقدرة 360 وات لكل عمود.

وتتكفل مؤسسة خليفة للأعمال الانسانية بتشغيل كهرباء سقطرى بالمجان عبر شركة دكسم باور في حديبو العاصمة ومدينة قلنسية ثاني أكبر مدن سقطرى.