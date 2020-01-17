سقطرى.. دعم اماراتي جديد لأنشطة وبرامج تعليمية بكلية المجتمع

قدمت مؤسسة خليفة دعمها لانجاح العديد من الانشطة والبرامج التعليمية بكلية المجتمع بسقطرى ؛ اسهمت في مساعدة الكلية .

وفي تصريح للدكتور نديم بدوس العزيبي عميد الكلية اشاد فيها بجهود مؤسسة خليف ؛ حيث قال : “تم لانتهاء من امتحانات الفصل الدرلسي الاول للعام الدراسي 2019-2020م في كلية المجتمع سقطرى بنجاح بفضل استمرارية دعم مؤسسة خليفة الاماراتية للكلية”.

و تقدم للامتحان بالفصل الاول 340 طالب للعام الدراسي 2019- 2020م في التخصصات التالية : علوم حاسوب – محاسبة مالية – ادارة اعمال – ادارة السياحة والضيافة و القابلات الفنيات وقد تم الانتهاء بنحاح دون اي عراقيل.

ونتيحة الاوضاع المالية الصعبة واصلت مؤسسة خليفة الاماراتية ممثلة بسعادة خلفان المزروعي ممثل المؤسسة في محافظة ارخبيل سقطرى في توجيهاته ودعمه المستمر لانجاح واستمرارية العمل الاكاديمي والاداري.

وشكرت عمادة الكلية ممثلة بالدكتور نديم العزيبي هذا الدعم المتواصل للحيلولة دون توقف العمل في الكلية.