عدن 24

سقطرى.. مؤسسة خليفة الإنسانية توجه بسرعة تجهيز مباني المتضررين من الاعاصير

عدن 24 عدن 24 منذ 8 دقائق
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وجه فريق من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية اليوم الجمعة، الفرق المختصة بسرعة الانتهاء من المشروعات المخصصة لمتضرري الأعاصير بسقطرى.
وجاءت التوجيهات خلال تفقد الفريق، المشروعات المنفذة للمتضررين من الإعاصير بمنطقة زاحق الوقعة جنوبي جزيرة سقطرى.
وحرص الفريق على تفقد مشروع مد المياه لمنطقة زاحق والمناطق المجاورة لها، وكذلك سير العمل في الوحدات السكنية لمدينة الشيخ زايد 2 في منطقتي زاحق ودفعرهوا.
ووقف الفريق على الجهود والمبذولة لسرعة استكمال تجهيز تلك الوحدات وتسليمها للمتضررين من الأعاصير التي ضربت الجزيرة خلال الفترة الماضية.
واعتمد الفريق خلال زيارته لمنطقة عقلقهل بناء 3 بيوت للأسر اليتيمة في المنطقة.
كما وقف فريق المؤسسة على أرضية خاصة لإقامة ملعب رياضي للمنطقة والمناطق المجاوره لها؛ لخدمة شريحة الشباب الممارس للرياضة.

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