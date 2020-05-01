المشهد اليمني

سقطرى .. معارك عنيفة مستمرة بين قوات الجيش ومسلحي المجلس الانتقالي

1 مايو، 2020
0
المشهد اليمني

تشهد محافظة سقطرى اشتباكات ومعارك عنيفة، منذ صباح اليوم الجمعة، بين قوات الجيش ومسلحي المجلس الانتقالي.

وأفاد مصدر محلي، بإن قوات الانتقالي بعد أن سيطرت على العتاد العسكري باللواء الأول مشاة بحري، اقتحمت من جهة منطقة قاضب المدخل الغربي للعاصمة حديبو.

وأضاف المصدر أن قوات الانتقالي تقوم في هذه الأثناء بالضرب بالدبابات والمدافع وهو ما يقابله رد من قوات الجيش التابع للحكومة .

وكان مستشار الرئيس ورئيس الوزراء السابق أحمد بن دغر، قد وجه في وقت سابق نداء عاجلا للسعودية ولرئيس الجمهورية ونائبه ولرئيس الوزراء، بالتدخل العاجل لوقف المعارك في محافظة جزيرة سقطرى.

وقال بن دغر في تغريدة عبر حسابه على تويتر ، إنه في السابعة والنصف صباحاً أكد له محافظ سقطرى إندلاع القتال وبكل أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في جزيرة سقطرى ، بعد أن تمكنت قوات الانتقالي الجنوبي من السيطرة على اللواء يحاولون الآن السيطرة على العاصمة حديبو.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الانتقالي الجيش المجلس بين سقطرى عنيفة قوات مستمرة معارك ومسلحي

إقرا أيضا

Photo of منهم قائد النخبة الشبوانية ”البوحر” ..أمنية شبوة تصدر تعميماً بأسماء 100 شخص مطلوبين أمنياً (أسماء)

منهم قائد النخبة الشبوانية ”البوحر” ..أمنية شبوة تصدر تعميماً بأسماء 100 شخص مطلوبين أمنياً (أسماء)

1 مايو، 2020
Photo of نداء عاجل من ” بن دغر ” للسعودية وللرئيس هادي بالتدخل لوقف المعارك في سقطرى

نداء عاجل من ” بن دغر ” للسعودية وللرئيس هادي بالتدخل لوقف المعارك في سقطرى

1 مايو، 2020
Photo of خلال مؤتمر صحفي .. الأمين العام للأمم المتحدة يقر ”بأن الشعب اليمني عانى كثيرا”

خلال مؤتمر صحفي .. الأمين العام للأمم المتحدة يقر ”بأن الشعب اليمني عانى كثيرا”

1 مايو، 2020
Photo of بعد انتهاء مهلتهم للقوات السعودية .. الانتقالي يشعل اول معارك دموية بالاسلحة الثقيلة في تاريخ سقطرى (تفاصيل)

بعد انتهاء مهلتهم للقوات السعودية .. الانتقالي يشعل اول معارك دموية بالاسلحة الثقيلة في تاريخ سقطرى (تفاصيل)

1 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق