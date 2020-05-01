سقطرى .. معارك عنيفة مستمرة بين قوات الجيش ومسلحي المجلس الانتقالي

تشهد محافظة سقطرى اشتباكات ومعارك عنيفة، منذ صباح اليوم الجمعة، بين قوات الجيش ومسلحي المجلس الانتقالي.

وأفاد مصدر محلي، بإن قوات الانتقالي بعد أن سيطرت على العتاد العسكري باللواء الأول مشاة بحري، اقتحمت من جهة منطقة قاضب المدخل الغربي للعاصمة حديبو.

وأضاف المصدر أن قوات الانتقالي تقوم في هذه الأثناء بالضرب بالدبابات والمدافع وهو ما يقابله رد من قوات الجيش التابع للحكومة .

وكان مستشار الرئيس ورئيس الوزراء السابق أحمد بن دغر، قد وجه في وقت سابق نداء عاجلا للسعودية ولرئيس الجمهورية ونائبه ولرئيس الوزراء، بالتدخل العاجل لوقف المعارك في محافظة جزيرة سقطرى.

وقال بن دغر في تغريدة عبر حسابه على تويتر ، إنه في السابعة والنصف صباحاً أكد له محافظ سقطرى إندلاع القتال وبكل أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في جزيرة سقطرى ، بعد أن تمكنت قوات الانتقالي الجنوبي من السيطرة على اللواء يحاولون الآن السيطرة على العاصمة حديبو.