سقطرى.. مليشيات الإخوان الإرهابية تعقد اجتماعات سرية تمهيدا لإدخال أسلحة تركية إلى الجزيرة و طيران التحالف يطلق قنابل تحذيرية



عدن24- خاص

أفادت مصادر محلية أن مليشيات الإخوان الإرهابية تعقد اجتماعات سرية في جزيرة سقطرى من أجل التفاهم لتسهيل إدخال شحنات أسلحة تركية عبر سواحل الجزيرة إلى المحافظة.وبحسب المصادر فإن طيران التحالف حلق في سماء ‏ جزيرة ‎سقطرى وذلك بعد معلومات سرية تلقاها التحالف والتي تفيد باجتماع للإخوان في الجزيرة من أجل ادخال شحنة من الأسلحة التركية مهربة من الصومال.وعلى ضوء هذه المعلومات حلقت طيران التحالف والقىت قنابل ضوئية لحماية سواحل الجزيرة ومراقبتها. من غدر مليشيات الإخوان.

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