سقف المفاوضات” السعودية_الحوثية” تتصاعد.. والمليشيات ترفض التهدئة ”وقف شامل أو حرب شاملة”

كشفت وسائل إعلام محلية وعربية، عن تصاعد سقف المفاوضات (السعودية – الحوثية) من وقف الحرب إلى ملفات أخرى لاتزال التباينات تعصف بالطرفين.

وبحسب المصادر، فإن جماعة الحوثي رفضت التهدئة المؤقتة، وشرطت الجماعة “إما وقف شامل للحرب أو حرب شاملة”.

ونقلت المصادر عن قيادات حوثية قولها، إن المباحثات التي تجري بصورة مباشرة بين قيادات حوثية وأخرى سعودية، مهدت لها وساطة من عدة دول بينها سلطنة عمان، مؤكدة أن التفاهمات بين الجانبين تراجعت بشكل كبير مؤخرا.

وقالت المصادر، إن جماعة الحوثي رفعت سقف مطالبها في المحادثات، وطالبت بفتح مطار صنعاء” و”رفع الحصار” دون إي شروط مسبقة، من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وأشارت المصادر إلى أن التفاهمات بين الجانب السعودي والحوثي توصلت في الأيام السابقة إلى إيقاف الضربات الجوية لطيران التحالف، وهو ما سرى فعليا في صنعاء ومحافظات مختلفة.

وأوضحت المصادر أن المباحثات انتقلت إلى العمليات العسكرية على الحدود المشتركة بين الجانبين، حيث طرح الوفد السعودي تهدئة على الحدود إلا أن الحوثيين تحفظوا حولها، وأكدوا أن هجماتهم لن تتوقف هناك.

وقالت المصادر إنه وبعد شد وجذب بين الطرفين، طرح السعوديون وقف الهجمات الحوثية على المناطق الحدودية في الجزء الخاص بها وأبدوا حساسية إزاءها.

وكانت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عاودت في الأيام القليلة الماضية غاراتها الجوية على مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي في محافظة الحديدة، وصعدة وحجة.

وكان التحالف أعلن في وقت سابق، إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين لمليشيا الحوثي، في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن).

وقال التحالف في بيان له، إن منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف العربي أسقطت طائرتين مفخختين كانتا متجهتين الى مدينة المخا (غرب تعز).

يأتي ذلك عقب نحو 24 ساعة، من إعلان الجيش اليمني “تمكن منظومة الدفاع الجوي للتحالف العربي (الباتريوت)، منتصف ليلة الأحد، من اعتراض 5 صواريخ وإسقاط طائرتين مُسيرتين تابعتين للحوثيين، في سماء مدينة المخا (غرب تعز).

وتداولت وسائل إعلام أنباء عن فشل المباحثات بين جماعة الحوثي والمملكة العربية السعودية، بشأن التوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الصراع في اليمن.