المشهد العربي

سقوط قذائف حوثية في محيط القوات المشتركة بالتحيتا

10 يناير، 2020
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هاجمت مدفعية مليشيات الحوثي الإرهابية، اليوم الجمعة، مواقع القوات المشتركة جنوب غرب مديرية التحيتا في محافظة الحديدة.

وقصفت المليشيا، بحسب مصدر عسكري ميداني، القوات المشتركة جنوب غرب المديرية بمدفعية الهاون الثقيل عيار 120 بشكل عنيف.

وأكد سقوط عددا من القذائف المدفعية في محيط مواقع القوات المشتركة، منذ ساعات الصباح الأولى حتى عصر اليوم.

ودأبت المليشيات الإرهابية على تصعد خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية، وحفر خنادق طويلة تمتد الى داخل مزارع ومنازل المواطنين شرق المديرية .

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