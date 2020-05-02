عدن الغد

سكان المرسابة “القطيع”.. مجموعة هائل سعيد انعم .. صوت للخير والعطاء.. فشكرا لهم

2 مايو، 2020
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سكان المرسابة "القطيع".. مجموعة هائل سعيد انعم .. صوت للخير والعطاء.. فشكرا لهم

صورة لبعض سكان المرسابة بالقطيع

قال عدد من سكان منطقة المرسابة ” بالقطيع” كريتر .. والتي تعرضت لاضرار كبيرة بسبب هطول الامطار في عدن .. ان حالهم الذي كان يصعب على الكافر لم يحرك ضمير السلطة المحلية , فكان لهم نصيب طويل مع المعاناة بعد ان غرقت بيوتهم في المياة والوحل وحتى مياة الصرف الصحي .وتحدث العقيد محمد مراد .. بالقول .. جاءت مجموعة هائل بمؤسستها الخيرية . لتغير واقعنا الى ما هو افضل , فكانت تجدس الدور المجتمعي الجميل الذي يلامس الناس وما يعانوه لهذا نحن نشكر تلك المواقف الطيبة التي وضعت ليس فقط في المرسابة ولكن في كل مناطق عدن .. وجه الخير لا يمكن ان يغيب في هذه الأزمات .. مع وضعية الناس الصعبة واحوالهم المعدمة التي يعانون فيها ظرف حياة صعب مميت وقاتل.فباسم كل أبناء عدن والمرسابة بالخصوص .. نرفع آيات الشكر والعرفان لموقف النبيل الذي جاؤو به ليعيدوا البسمة لنا .. كما نشكر جهات حضرت وقدمت جهدها .. ونخص بذلك المجلس الانتقالي الجنوبي الذي حضر أيضا وقام ببعض الاعمال .. كما لا ننسى رجل الأعمال الطيب الشيخ صالح عوض الذي لبى الندى وقدم جهده في أزمتنا.

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