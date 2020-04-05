عدن الغد

سكان محليون في عدن القديمة يشكون من تكدس القمامة في الأحياء السكنية

5 أبريل، 2020
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سكان محليون في عدن القديمة يشكون من تكدس القمامة في الأحياء السكنية

شكى سكان محليون في عدن القديمة من ظاهرة تكدس أكوام القمامة في مختلف الأماكن المخصصة لها وسط المدينة في الأسواق العامة وفي الأحياء السكنية الأمر الذي بات يهدد بثلوث بيئي وانتشار الحشرات مع اختلاط هذه القمامة بمياه المجاري في بعض مناطق المدينة القديمة.
 
وطالب سكان محليون من “عدن الغد” رفع مناشدتهم السلطات المحلية وصندوق النظافة العامة في عدن بضرورة الإسراع في رفع هذه القمامة ورش المبيدات اللازمة في أماكنها المتعفنة بالإضافة إلى ضرورة القيام بتعقيم الشوارع المجاورة المتضررة كإجراء إحترازي ليس من تكاثر الدباب والبعوض بل من تفشي فيروس كورونا هذه الجائحة التي جنبنا الله إياها مع التزامنا لكل الإرشادات المتعلقة بتعقيم منازلنا ونظافة أجسادنا على حد قولهم.
 
هذا وقد قامت وزارة الصحة العامة خلال الأسبوعين الماضيين بحملة إعلامية و توعوية لازالت مستمرة بشأن توعية السكان والمواطنين بإجراءات إحترازية ووقائية تجنبا لتفشي فيروس كورونا لكن ما حدث في بعض أحياء مدينة عدن القديمة ان السيارة التي تجول في الشوارع بمكبرات الصوت وتطالب المواطنين بتعقيم منازلهم وغسل أيديهم قد تعذر عليها في بعض الشوارع من الدخول والمرور نتيجة لتكدس القمامة وإفتراشها لمساحة تسببت في إغلاق بعض الشوارع.

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