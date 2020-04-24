سكاي: برشلونة يفكر في عقد صفقة تبادلية مع توتنهام لضم ندومبيلي

هاي كورة – كشفت شبكة سكاي سبورتس عن اهتمام نادي برشلونة بضم تانجي ندومبيلي لاعب وسط نادي توتنهام من أجل ضمه في الصيف المقبل.

وأشارت التقارير بأن برشلونة يفكر في عقد صفقة تبادلية مع توتنهام تقضي بانضمام الثنائي سيميدو وأومتيتي للنادي الإنجليزي مقابل انضمام ندومبيلي للبلوغرانا.

وكان ندومبيلي قد انضم لتوتنهام قادماً من نادي ليون الفرنسي الصيف الماضي في صفقة بلغت 54 مليون جنيه إسترليني إلا أنه لم ينجح في إثبات ذاته بالمباريات.