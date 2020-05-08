المشهد العربي

سلال غذائية ومشروعات تنموية.. هلال الإمارات يسطع في اليمن (ملف)

8 مايو، 2020
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واصلت دولة الإمارات عبر ذراعها الإنساني، هيئة الهلال الأحمر، تنفيذ حملة “إفطار صائم” في اليمن بمعدل 3770 وجبة إفطار يومية يتم توزيعها على سكان الأحياء الفقيرة خلال شهر رمضان المبارك، ويستفيد منها ما يزيد على 100 ألف صائم، وذلك ضمن المشاريع الإنسانية الرمضانية التي أطلقتها الهيئة في 4 محافظات خلال الشهر الفضيل للتخفيف من معاناة تلك الأسر.

واستطاعت دولة الإمارات أن تقدم دروساً في العمل الإنساني بعيداً عن السياسية، إذ أن أدوارها الاجتماعية لم تنقطع منذ أن أعلنت سحب قواتها، بل على العكس فإنها استمرت في الوصول أكبر عدد من المواطنين في محافظات محررة متعددة.

وعلى مستوى المشروعات التنموية انتهت الفرق الهندسية التابعة لشركة دكسم باور التابعة لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد، من ربط منطقة كدحة محافظة أرخبيل سقطرى، بمحطة الشيخ زايد1 الكهربائية، وأنجزت المؤسسة أعمال الربط بعد استكمال الفرق الهندسية مشروع مد الكيبل الأرضي إلى المنطقة، استجابة لنداء الأهالي في ظل الأجواء الصيفية الحارة.

المشهد العربي” يقدم لقرائه ملفاً يتضمن أبرز المساعدات الإغاثية التي قدّمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، في وقتٍ تعرَّضت فيه العديد من المحافظات المحررة لقائمة طويلة من الاستهداف من قِبل المليشيات الإخوانية التابعة لحكومة الشرعية:

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