سلسلة الخروقات الحوثية تستمر بإستهداف منازل المواطنين في حيس جنوب الحديدة

واصلت مليشيات الحوثي الارهابية الذراع الايرانية في اليمن سلسلة انتهاكاتها وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية واستهدفت منازل المواطنين في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.

وقالت مصادر محلية في حيس إن المليشيات استهدفت منازل المواطنين وسط المدينة بمختلف انواع الاسلحة المتوسطة نوع دوشكا عيار 12.7 وسلاح عيار 14.5 وبسلاح معدل البيكا.

وأضافت المصادر، أن قناصة المليشيات أطلقت النار صوب الأحياء السكنية المكتضة بالسكان مساء اليوم الأحد بشكل مكثف ولا تزال عمليات القنص متستمرة حتى اللحظة.

وكانت المليشيات قد قامت يوم امس الاول بقصف الأحياء السكنية مستخدمة القذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة.

يشار إلى أن المليشيات الحوثية تواصل خروقاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار التي بدأت في 18 ديسمبر 2018 ، في ظل تخاذل وصمت أممي مطبق ، شجع المليشيا بالتمادي وارتكاب الجرائم الإنسانية بحق المواطنين الأبرياء ، وسقط جرائها آلاف الشهداء والجرحى معظمهم من النساء والأطفال في مختلف مناطق ومديريات الحديدة.