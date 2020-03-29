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سلطات "المهرة" تفرج عن 49 سجيناً ضمن الاحترازات لمواجهة "كورونا"

29 مارس، 2020
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أفرجت النيابة العامة في محافظة المهرة اليوم الأحد، عن 49 سجيناً من الذين قضوا ثلثي المدة المقررة في الأحكام الصادرة بحقهم، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء “كورونا”.

ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية فقد جاءت هذه الخطوة لتخفيف الازدحام بين نزلاء السجن، في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت السلطة المحلية في المحافظة عن تكفلها بدفع المبالغ المالية عن المفرج عنهم من السجناء على ذمة القضايا الخاصة، بإجمالي مبلغ 17 مليون ريال يمني.

وجرت عملية الإفراج عن السجناء بحضور رئيس نيابة استئناف بمحافظة المهرة القاضي إبراهيم بن زين وأعضاء النيابة.

وكان محافظ “المهرة” محمد علي ياسر قد كلف يوم الجمعة الماضية الشيخ “علي مرتاح” بالعمل على حصر السجناء والتنسيق مع محكمة الاستئناف والسجن المركزي للإفراج عن السجناء المعسرين على حساب السلطة المحلية بالمحافظة وأصحاب القضايا غير الجسيمة والتي لا تمس المصلحة العامة والأمن.

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