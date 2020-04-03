عدن تايم

سلطات حضرموت تجهز مستشفى عسكري ب #المكلا الخاص بالحمّيات ومعالجة حالات "كورونا"

3 أبريل، 2020
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عدن تايم – خاص :

تفقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، ومعه وكيل وزارة الداخلية اللواء الركن سعيد علي العامري، ووكيل وزارة الصحة العامة والسكان مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري، على التحضيرات الجارية لتجهيز المستشفى العسكري بمنطقة خلف بالمكلا والخاص بالحمّيات ومركز معالجة حالات “كورونا covid-19” .

وطاف المحافظ بمبنى المستشفى المكوّن من دورين ، مطلعاً على التجهيزات لإعتماد عنابر المعاينة والعناية المركزة والأشعة ووحدات التنفس الصناعي، ووجه المحافظ بسرعة تجهيز المستشفى وزويده بالمعدات الطبية والعلاجية اللازمة، اضافة الى سرعة تجهيز المستشفى الميداني بمنطقة الريان بالمكلا

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