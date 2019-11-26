سلطات مطار سقطرى توقف طائرة إماراتية قبل اقلاعها

ذكرت مصادر بمطار محافظة سقطرى، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الامنية أوقفت طائرة اماراتية قبل إقلاعها.

وأفادت المصادر لـ”المشهد اليمني” أن “السلطات الأمنية في مطار سقطرى أوقفت طائرة إماراتية عصر اليوم كان تهم بالإقلاع بعد اكتشاف كميات من الأشجار النادرة التي تم سرقتها من مناطق مختلفة من محميات الأرخبيل وتغليفها بشعارات مؤسسة خليفة بن زايد”.

ويتهم نشطاء دولة الامارات العربية المتحدة، التي تعد ثاني دولة من دول التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، بعد السعودية، بممارسة العبث بالتنوع الحيوي للارخبيل.