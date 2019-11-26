المشهد اليمني

سلطات مطار سقطرى توقف طائرة إماراتية قبل اقلاعها

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ 14 دقيقة
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المشهد اليمني

ذكرت مصادر بمطار محافظة سقطرى، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الامنية أوقفت طائرة اماراتية قبل إقلاعها.

وأفادت المصادر لـ”المشهد اليمني” أن “السلطات الأمنية في مطار سقطرى أوقفت طائرة إماراتية عصر اليوم كان تهم بالإقلاع بعد اكتشاف كميات من الأشجار النادرة التي تم سرقتها من مناطق مختلفة من محميات الأرخبيل وتغليفها بشعارات مؤسسة خليفة بن زايد”.

ويتهم نشطاء دولة الامارات العربية المتحدة، التي تعد ثاني دولة من دول التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، بعد السعودية، بممارسة العبث بالتنوع الحيوي للارخبيل.

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إماراتية اقلاعها توقف سقطرى سلطات طائرة قبل مطار
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المشهد اليمني

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