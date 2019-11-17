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سلطات وادي حضرموت تمنع إقامة فعالية بعد معلومات بعلاقتها بالحوثي (تفاصيل)

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منعت سلطات وادي وصحراء حضرموت، إقامة فعالية دينية للاحتفال بالمولد النبوي في مدينة تريم، شرقي اليمن.

وقال مصدر محلي إن السلطة المحلية بوادي حضرموت منعت إقامة فعالية دينية، كان من المفترض أن تقام مساء السبت.

وأشار المصدر أن الأجهزة الأمنية اعتذرت من حماية الفعالية، لكونها ستقام في ساحة عامة وسط شكوك حول الجهة التي تقف خلفها والجهات الداعمة لها،وانحراف الفعالية إلى أهداف أخرى.

وتوقعت مصادر أخرى، أن تكون الفعالية المزمع إقامتها، تحت تنظيم موالين للحوثيين.

وكان مواطنون مشتركون في شركة يمن موبايل، الخاضعة تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء، قالوا أن رسائل وصلتهم تدعوهم لحضور الفعالية.

وفي وقت سابق أقيمت الفعالية السنوية الرسمية للمولد النبوي في مدينة تريم، بكل سلاسة دون اعتراض من السلطات المحلية.

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