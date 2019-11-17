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سلطات وادي حضرموت تمنع إقامة فعالية "للمولد النبوي" بمديرية تريم

Photo of المصدر اونلاين المصدر اونلاين منذ 4 دقائق
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أكد مصدر مسؤول في السلطة المحلية بوادي حضرموت اتخاذ قراراً بمنع إقامة فعالية دعا لها شخص يدعى سالم محمد الجنيدي، مساء أمس السبت، للاحتفال بالمولد النبوي بمديرية تريم.

وقال المصدر للمصدر أونلاين إن الإلغاء يعود لعدة أسباب أبرزها عدم حصولهم على إذن من مكتب وزارة الأوقاف، إضافة لكون منظمها (الجنيدي) من خارج تريم.

وأضاف المصدر أن من نظم هذه الفعالية ليس جهة اعتبارية إضافة للشكوك حولها عما إذا كانت دينية أم سياسية.

وكان مواطنون بمدينة تريم التي تعتبر مركزا للطريقة الصوفية بحضرموت تلقوا رسائل من شركة يمن موبايل الخاضعة للحوثيين تدعوهم للمشاركة بالفعالية.

وأشار المصدر إلى أن الفعالية بحسب أجندتها مخالفة للطريقة التي تقام بها احتفالات المولد سنويا في تريم من حيث العدد و الإسراف الباذخ.

وقالت مصادر محلية إن الفعالية التي كان من المزمع تنفيذها في تريم باسم المولد النبوي ستقدم خلالها وجبة عشاء لحوالي 20 ألف شخص وستبدأ من عصر السبت بإطلاق حمام السلام.

وقبل يومين من موعد الفعالية، نشرت جهات إعلامية تابعة للجنيدي خبرا عن تأجيل الفعالية لتعود التأكيد على عقدها بموعدها بعدما قالت إنه أخذ موافقة قيادة المنطقة العسكرية الأولى والتحالف ممثلا بالسعودية.

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quotللمولد إقامة النبويquot بمديرية تريم تمنع حضرموت سلطات فعالية وادي

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