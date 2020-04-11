سلطة شبوة الإخوانية تستثني أسواق القات من القرارات الاحترازية

في سقطة جديدة للسلطة الإخوانية بشبوة، استثنت لجنة الطوارى الإخوانية في المحافظة أسواق القات من قرار إغلاق المحلات التجارية، ومنع التجمعات بمدينة عتق.

ورغم الكثافة الشديدة وحالة الزحام التي تشهدها أسواق القات، فإن اللجنة الإخوانية ركزت على إصدار قرارات بإغلاق حدود محافظة شبوة من جهة حضرموت ومعارض السيارات.

وأبدى مواطنون بشبوة، غضبهم من قرار سلطة الإخوان بالمحافظة، واصفين إياه بـ”المهزلة”.

واتهم المواطنون، السلطة الإخوانية بعدم اهتمامها بالمواطنين، حيث انحازت لجمع ضرائب القات دون النظر لحياتهم.