سلطة مديرية المكلا تفتح مظاريف مشروع اعادة تأهيل الوحدة الصحية بمنطقة العيص

المكلا ( المندب نيوز) خاص

عقدت السلطة المحلية بمديرية مدينة المكلا صباح اليوم الاثنين جلسة فتح مظاريف اعادة تأهيل الوحدة الصحية بمنطقة العيص بتمويل من المنظمة الالمانية Giz.

جاء ذلك برئاسة مدير عام مديرية مدينة المكلا العميد حسين هاشم الحامد وحضور المدير الفني بالمديرية المهندس صالح فائز العمري ومدير مكتب الصحة بالمديرية الاستاذ محمد اليهري, وتأتي الجلسة لتجهيز الوحدة الصحية بمنطقة العيص وبذلك تم فتح المظاريف لعدد اربعة وكالات متقدمة وهي وكالة دعاء ووكالة وادي حضرموت ووكالة زين ووكالة الاخوة.

حضر الجلسة المدير المالية والاداري بإدارة مديرية المكلا الاخ عبدالله مفتاح ومدير المشاريع بالمديرية الاخ سعيد باحفي وعدد من مندوبي الوكالات المتخصصة.