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سلطة وادي حضرموت تؤجل حظر التجوال إلى الغد وتعدل في توقيته

7 مايو، 2020
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أقر اجتماع للسلطة المحلية في وادي حضرموت عقد اليوم بسيئون برئاسة وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري بدء حظر التجوال في عموم مديريات الوادي والصحراء من الساعة العاشرة من مساء يوم غد الجمعة إلى الخامسة من فجر اليوم التالي.

كما أقر الاجتماع فتح المساجد في أوقات الصلوات فقط، وإغلاق مواقع التجمعات البشرية الكثيفية في الأسواق العامة، واتباع التعليمات والإرشادات والإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات الصحية، إلى جانب الاستمرار في إغلاق منافذ وادي حضرموت والتوجيه بمراعاة الحالات الإنسانية.

و جرى في الاجتماع التأكيد على ضرورة تعاون أصحاب الفضيلة العلماء وأئمة وخطباء المساجد بزيادة التوعية بين أوساط المصلين بأهمية الإبلاغ الفوري عن الحالات المشتبه بإصابتها، والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أكدت عليها إرشادات الجهات الصحية لتجنب انتشار وباء كورونا.

وكان محافظ حضرموت اللواء “فرج البحسني” قد أصدر قرارا بحظر التجوال بدءا من اليوم الخميس الرابعة عصراً حتى الرابعة فجرا وإغلاق المساجد والأسواق.

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