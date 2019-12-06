سلطة وادي محافظة حضرموت تعلن تأييدها لإشهار إئتلاف العيسي بسيئون وتوجه بتسهيل الاجراءات ! ⋆

نخبة حضرموت /خاص

أعلنت السلطة المحلية في وادي محافظة حضرموت ممثلة بالوكيل الكثيري تأييدها لفعالية اشهار الائتلاف الوطني الجنوبي بسيئون والتي اثارت غضب المواطنين والناشطين على تويتر.

ونعيد لكم نشر نص الوثيقة والتي جاء فيها:

الاخوةقائد المنطقة العسكرية الأولىمدير عام الأمن والشرطة بالوادي والصحراءمراسيم وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء

تحية طيبة:الموضوع: إقامة فعالية إشهار فرع الإتلاف الوطني الجنوبي في سينون

نهديكم تحياتنا ونتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح مهامكم.

بناء على خطاب الأخ الأمين العام للائتلاف الوطني الجنوبي بشان طلب إقامة فعالية إشهار فرع الإتلاف في سيئون قاعة الماهر يوم السبت الموافق ۲۰۱۹/۱۲/۷م الساعة الحادية عشر ظهرا.

وعليه.. يتم الاطلاع والتعاون معهم وتسهيل مهامهم من أجل إقامة هذه الفعالية.

مع تقديري لكم..

عصام حبريش الكثيريوكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء

نسخة مع التحية لكل من –الوكلاء المساعدين لشئون الوادي والصحراءالأمين العام للائتلاف الوطني الجنوبيالسكرتارية