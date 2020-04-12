عدن الغد

سلطتا عدن و لحج تفرضان حظراً مُتَّحِدَاً للتجوال يبدأ اليوم من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً

12 أبريل، 2020
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سلطتا عدن و لحج تفرضان حظراً مُتَّحِدَاً للتجوال يبدأ اليوم من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً

قرَّرت السلطات المحلية الرسمية بمحافظَتَي عدن و لحج ، فرض حظر التجوال الجزئي اليومي المُتَّحِد بينهما ، يبدأ من الساعة الثامنة مساءً و ينتهي في الساعة السادسة صباحاً ، و يدخل الحظر حيِّز التنفيذ ، في مساء هذا اليوم الأحد الموافق 12 أبريل 2020 م ، إلى إشعار آخر ، و ذلك ضمن مجهودات الإجراءات الاحترازية المُلِحَّة لمجابهة كارثة ڤايروس ” كورونا ” المستجد ، ” كوڤيد ــ 19 ” ، و للحيلولة دون تفشِّيه في أوساط مواطني المحافظَتَين ، و حفاظاً على سلامة أرواحهم البريئة الثمينة من إصابتها بالوباء القاتل ، عن طريق العدوى في ما بينهم ، لا قَدَّر الله .
و جرى التنسيق المشترك ما بين معالي المهندس أحمد سالم رُبَيِّع علي ” سَالِمِين ” ، محافظ محافظة عدن رئيس المجلس المحلي للمحافظة ، و معالي اللواء الركن أحمد عبد الله علي تُركي ، محافظ محافظة لحج رئيس المجلس المحلي للمحافظة قائد اللواء 17 مُشاة بالمحافظة ، تم خلاله إقرار تزمين الحظر المُتَحِّد للمحافظَتَين ، إنطلاقاً من التجانس العضوي الطبيعي المصيري التأريخي المختلط ببعضه بعضاً لهما و لسكانهما .
فيما جرى إبلاغ الأجهزة الأمنية مجتمعة بمحافظَتَي عدن و لحج ، لاتخاذ تدابيرها اللَّازمة لتطبيق قرار الحظر بحذافيره ، حرصاً على صحة المواطنين من الإصابة بالجائحة الخطيرة ” كورونا ” ، و ضبط المخالفين منهم .
و كانت اللجنة الفرعية للطوارئ الخاصة بمجابهة الكارثة العالمية لڤايروس ” كورونا ” المستجد ، ” كوڤيد ــ 19 ” بمحافظة لحج ، قد عزَّزت سلسلة من إجراءاتها الوقائية العملية الميدانية الحازمة المُهِمَّة ، احتياطاً من انتشار الوباء القاتل ، و درءاً لإلحاق الضرر بإصابة المواطنين بالمحافظة به ، و صوناً لسلامتهم ، و لَا سِيَّمَا عقب الإعلان رسمياً عن اكتشاف أولى الحالات المصابة بالمرض ، بمديرية الشِّحر بمحافظة حضرموت .
و أقرت اللجنة ، في إجتماعها الطارئ المنعقد ، صباح يوم أمس السبت الموافق 11 أبريل 2020 م ، برئاسة معالي اللواء الركن أحمد عبد الله علي تُركي ، محافظ محافظة لحج رئيس المجلس المحلي للمحافظة قائد اللواء 17 مُشاة المحافظة ، فرض حظر التجوال الجزئي ، مساء يومنا هذا ، و يتم في خضمه إقفال الأعمال كافة المتمثِّلة في المحال التجارية و المطاعم و حركة المرور و أسواق بيع ” القات ” ، و وقف التجمُّعات البشرية المتزاحمة ، و تنظيم أسواق بيع ” القات ” و توزيع باعته و المشترون له معاً على شكل فردي مُنَظَّم ، و في هذا الصدد يُجرَى تنفيذه قبيل موعد ساعات الحظر ، و إغلاق المساجد قاطبة ، في مديريَتَي الحَوطَة و تُبَن بالمحافظة خاصة ، و مديريات المحافظة عامة ، ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 12 أبريل 2020 م ، و كذا إيصاد المنافذ البحرية للمحافظة ، و منع دخول اللَّاجئين من دول القرن الأفريقي المجاورة لبلادنا ، و منافذ مديريات المحافظة النائية المتصلة بالمحافظات الأخرى ، و الإبقاء على منفذ محافظَتَي عدن و لحج مفتوحاً باعتبار أن المحافظتَين تمثِّلان جسداً واحداً منذ الأزل و لا تفصلهما عن عرى بعضهما الوثيقة أي عائق ، و مآبهما يُعَدُّ واحداً .
و أقر الاجتماع ، تعميق دعم مراكز الحجر الصحي التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة و السكان بالمحافظة و مستشفى ” ابن خلدون ” العام ، بمدينة الحَوطَة عاصمة المحافظة ، و إلغاء جميع النشاطات الرياضية الرسمية و الشعبية على السواء ، و منع تنقُّل المواطنين بوسائل المواصلات العامة تجنباً لنقل العدوى ما بين الرُكَّاب .
المحافظ تُركي ، دعا ، في الاجتماع ، جميع المواطنين ، إلى أن يكونوا عند مستوى مسؤولية المصيبة هذه ، و ديمومة استحضارهم لوعيهم المعرفي في التعامل الجاد مع جائحة وباء ” كورونا ” ، و عدم استهتارهم به ، و الاتعاض من كوارث حصده لمئات الآلاف من الأنفُس البريئة في بقاع العالم كله و أصقاعه و في صدارتها الدول المتقدِّمة .
كما حثَّ محافظ محافظة لحج ، المواطنين على التزوُّد بالمواد الغذائية المُحَتَّمة لتساعدهم في فترة التزامهم بالحجر المنزلي الذاتي ، و أهمية و البقاء في بيوتهم و عدم مغادرتهم لها ، و تنفيذهم للإرشادات الصحيَّة الضرورية في كيفية التعامل مع المرض ، و هزمه بعزيمتهم الصلبة ، و في مقدَّمة ذلك إتِّبَاع تعليمات النظافة الشخصية و المنزلية الدائمتَين .
و وجَّه المحافظ تُركي ، صندوق نظافة محافظة لحج و تحسينها ، بتدشين حملات النظافة المكثَّفة و إزالة النُّفَايات من الشوراع و الأزِقَّة و منع أي تسربات لمياه الصرف الصحي .
و في سياق متصل ، دشَّن محافظ محافظة لحج ، يوم أمس ، حملة الرَّش التعقيمي في كل الأماكن العامة ، التابعة للمركز الوطني لمكافحة الملاريا بمكتب وزارة الصحة العامة و السكان بالمحافظة ، و ذلك تحصيناً من نقل الحشرات الضَّارة للأمراض المعدية ما بين المواطنين . . مشدِّداً على مضاعفة تنفيذ مثل هذه المجهوات الحمائية الإنسانية .

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