سلطنة عمان تصدر قرارا صادما لليمنيين

أصدرت سلطات السلطنة الجمركية العمانية قرار قضى بمنع دخول الشاحنات وسيارات النقل الثقيل والتي يقل موديلها عن 2015 القادمة من اليمن من دخول السلطنة ومنع عبورها عبر منافذها الحدودية..

بينما يسمح بدخول أي ” قاطرة ” عمانية للأراضي اليمنية من أي موديل حتى المصنعة في الثامنيات ولا اي منع لها حتى لو كانت متهالكه أو تحتضر للموت !

هذا القرار الذي أصدره الاشقاء في عمان السلام الطيبون له تعباته السلبية والكارثية على حركة التجارة والنقل والبضائع والسلع الداخله والخارجة من والى اليمن وأيضا تأثيره على عمل الآلاف ممن يعملون في مهنه السواقه في القواطر، خصوصاً وأن أغلبها ذات الموديل القديم أو ما يقل عن ال 2015 نظر لعدم قدرة الكثير من أصحابها على شراء الموديلات الحديثه.

وافاد مصدر خاصة عن تكدس بضائع متنوعه منذ أيام في منفذ شحن اليمني بالمهرة، منعت من دخول أراضي السلطنة بحجت موديلها اقل من الموديل الذي حددته لسماح عمان لدخولها..

وهو ما يعني تعطل العشرات من التجار من أعمالهم ومعهم المئات من سائقي القواطر متوقفين عن أعمالهم ومن خلفهم أسراهم وأطفالهم

يتوجب على السلطات اليمنية المعنية والحكومة سرعة التحرك في هذا الجانب والعمل على إقناع السلطات العمانية بالعدول عن قرارها وسحبه ولو حتى بشكل مؤقت تقدير لضروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا ومراعاة لضروف الإنسانية لليمنين..