سلطنة عمان تطالب أطراف النزاع بتغليب لغة الحوار

رحبت سلطنة عمان، بإعلان التحالف العربي، وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن، لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.

ودعت وزارة الخارجية العمانية، في بيان، اليوم الجمعة، إلى البناء على هذه الخطوة والعمل على تغليب لغة الحوار لتحقيق الأفكار والمبادرات السياسيّة.

وشددت على ضرورة التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وحل شامل للأزمة في اليمن.

وأعربت السلطنة عن تأييدها لجهود الأمم المتحدة ودعمها لمهمة المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، للوصول إلى حل يحقق السلام والأمن.