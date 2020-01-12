سلمان : علي محسن وجماعته هما اللذان يمنحان زعيل كل هذه الوقاحة

أثار امتداح مسؤول عسكري في سفارة اليمن بتركيا الاحتلال العثماني غضب عارم في اوساط اليمنيين.

وظهر العميد عسكر زعيل الملحق العسكري بسفارة اليمن والسكرتير الخاص السابق للجنرال علي محسن في تسجيل مرئي يمتدح الاحتلال العثماني وارجع اليه بناء وتشييد المدارس والمستشفيات وكل مظاهر العمران .

وتساءل الكاتب الصحفي المعروف خالد سلمان معلقا على حديث العميد عسكر زعيل : “ما الذي يجعلك ملحقاً عسكرياً ، تدافع عن محتل بلادك ، تتغنى بأمجاد الاحتلال، وتفرش كرامتك سجادة حمراء ، امام نعال محتل ، وتدعوه ، لإعادة الاحتلال”.

وعزى سلمان هذا السلوك الى ” علي محسن وجماعته، هما اللذان يمنحان زعيل عسكر ، كل هذه الوقاحة ، للتغزل بالاحتلال التركي العثماني ،والترحم على منجزات ، لا توجد الا في مستنفع دماغ موحل..”.

وتابع سلمان القول في منشور على منصته بالفيسبوك : “ماقام به مسخ محسن ، ليس اكثر من نخاسة وطن ،حقارة ودناءة وانحطاط صَفِيق”.